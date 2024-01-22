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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاكستها.. ضبط 3 أشخاص تشاجروا مع فتاة خلال حفل زفاف بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص اثر مشاجرة مع فتاة ومعاكستها بدائرة قسم شرطة الخصوص عقب عودتها من حفل زفاف ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا  من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من فتاة بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليها بالضرب وسرقة بعض متعلقاتها  أثناء سيرها في الشارع لشراء متطلبات لأسرتها بدائرة القسم.


وكشفت تحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، كذب ادعاء البلاغ المقدم من الفتاة بانها تعرضت للسرقة.


وتبين وبتفريغ كاميرات المراقبة قيام 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية خلال عودتهم من حفل زفاف شاهدوا الفتاة تسير بالشارع قاموا بمعاكستها مما أسفر عن مشاجرة بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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