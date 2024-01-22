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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحقيق واسع في ورقة مزعومة لتداول امتحان هندسة الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل

امتحان مادة الهندسة
امتحان مادة الهندسة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ورقة مزعومة لامتحان مادة الهندسة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.


من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انه جار التحقق من الواقعة وهل صحيحه من عدمه.


الجدير بالذكر أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و1 لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.


وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

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