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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة توعوية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، انطلاق فعاليات القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ولمدة 3 أيام، بالإدارة الصحية بقليوب.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه تم المرور على "مركز طبي قليوب، ووحدة آل بيت النبي الصحية، ومركز رعاية قليوب، والعيادة المتنقلة، ووحدة كوم أشفين"، من قِبل فريق تنظيم الأسرة بالوزارة والمديرية، كما تمت متابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة، وتنفيذ سياسة مُكافحة العدوي، واستكمال استمارات المُنتفعات، وأعمال الرائدات الريفيات، وتواجد البوسترات والمطويات.

وأكدت أنه تم عمل عدة ندوات إعلامية عن موضوعات تتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأسفر عنها تحويل عدد لا بأس به من المُنتفعات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

القليوبية مديرية الصحة والسكان الصحة والسكان القافلة الخدمية تنظيم الأسرة

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