تعليم القليوبية : لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية بالمدارس

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انتظام امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم الأحد، مؤكدة أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التى تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسى الأول، كما لم تتلق الغرفة أية شكاوى من الطلاب أو القائمين على سير العملية الامتحانية.



من جانبهم عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن ارتياحهم بمستوى الامتحان الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط، كما أنه تضمن نقاط بسيطة التى تميز الطالب المتميز عن غيره، إلا أنه فى مجمله كان امتحانا جيدا.



وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الاحد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، حيث استقبلت 440 لجنة امتحانية 113262 طالبا وطالبة لأداء مادتى امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



وبدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية ، الأربعاء الماضى، وتستمر حتى 24 يناير الجارى، حيث يؤدى 113 ألف طالب الامتحانات فى 440 لجنة، فيما يؤدى 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية فى 9 لجان، و6 طلاب مكفوفين فى لجنة واحدة، و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم فى 4 لجان.