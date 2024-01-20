جهود أمنية لضبط المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها للقبض على 3 أشخاص تعدوا على فتاة بالضرب في الشارع بدائرة قسم شرطة الخصوص وسرقوا متعلقاتها.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارامن مامور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من فتاة تدعى "ا. ع "بتعرضها للتعدى بالضرب من ثلاثة أشخاص أثناء سيرها في الشارع وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.



وأفادت المبلغة أنها تعرضت للضرب من قبل 3 أشخاص أثناء سيرها في الشارع وسرقوا بعض متعلقاتها وهي هاتف محمول وسلسلة وخاتم ذهبي.



وتحرر محضر بالواقعة وجارى تفريغ الكاميرات في محل الواقعة وتكثيف الجهود لضبط الجناة وسؤال شهود الواقعة.+