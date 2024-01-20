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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لضبط المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها بالقليوبية

متهم
متهم

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها للقبض على 3 أشخاص تعدوا على فتاة بالضرب في الشارع بدائرة قسم شرطة الخصوص وسرقوا متعلقاتها.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارامن مامور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من فتاة تدعى "ا. ع "بتعرضها للتعدى بالضرب من ثلاثة أشخاص أثناء سيرها في الشارع وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.


وأفادت المبلغة أنها تعرضت للضرب من قبل 3 أشخاص أثناء سيرها في الشارع وسرقوا بعض متعلقاتها وهي هاتف محمول وسلسلة وخاتم ذهبي.


وتحرر محضر بالواقعة وجارى تفريغ الكاميرات في محل الواقعة وتكثيف الجهود لضبط الجناة وسؤال شهود الواقعة.+

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