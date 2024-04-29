وزير الخارجية السعودي: يجب العمل على تحقيق تلبية تطلعات الفلسطينيين لتقرير مصيرهم

دعا الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى الوفاء بحق وتطلعات الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم، والتأكد أن النزاع الذي جرى لعقود من الزمن سيصل إلى نهايته ويسمح بفرص مختلفة تؤدي إلى تعزيز استقلالية هذه المنطقة.

وأضاف بن فرحان، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الأمر سيعتبر فرص بالنسبة إلى إيران وكل اللاعبين والفاعلين الآخرين ليسمح لهم بأن يكون لديهم خيارات".

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن الفرص الاقتصادية والتنموية التي تظهر من خلال الأمن والسلام والتعاون كبيرة جدا، ويجب التركيز على المسار الصحيح، وهو مسار العدالة بالنسبة إلى الفلسطينيين، وكذلك التعاون والتكامل، وهذا سيبعد المنطقة عن أي محاولة قد تؤدي إلى تعطيلها.

