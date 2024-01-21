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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول امتحان انجليزي إعدادية القليوبية على السوشيال ميديا.. والتعليم: نتحقق من الأمر

امتحان اللغة الأجنبية
امتحان اللغة الأجنبية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ورقة مزعومة لامتحان اللغة الإنجليزية بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.
 

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انه جار التحقق من الواقعة وهل هي صحيحة من عدمه.
 

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن الطلاب يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية من التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة، ولمدة ساعتين، يعقب ذلك نصف ساعة راحة، ثم يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ولمدة ساعة واحدة.


وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية تستقبل نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و1 لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.
وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

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القليوبية التواصل الإجتماعي فيس بوك الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الأجنبية امتحانات الشهادة الاعدادية امتحان اللغة الإنجليزية غرفة عمليات مركزية

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