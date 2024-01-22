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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما للمتهمين بإنهاء حياة شاب ليلة وقفة عيد الأضحى بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، بالسجن المؤبد لعامل، وكذلك السجن المشدد لمدة 15 سنة لـ 3 متهمين آخرين، وبراءة المتهم الخامس، في قضية قتل شاب ليلة وقفة عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلى شمال بنها، قيام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم فى شبرا الخيمة، وآخر البقاشين مركز كفر شكر، "على ص.ع" 22 سنة عامل، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبرى ع.م" 31 سنة سائق ومقيم عزبة مراد بشبرا الخيمة، لأنهم فى يوم 9/7/2022 قتلوا المجنى عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار.

وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل وجود المجنى عليه سالف الذكر وما أن وصلوا حتى ترجل الثانى منهم مخاطبًا المجنى عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن صوّب سلاحه النارى "بندقية خرطوش" قبل المجنى عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هى أنه فى ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلًا حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين.

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