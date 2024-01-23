عاصفة وأمطار غزيرة وطوارئ.. نصائح لمواجهة طقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

بداية من اليوم تبدأ حالة عدم استقرار وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4-5) درجات مئوية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

فى إطار هذا قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه فى ظل وجود حالة من تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة تزداد نسبة تعرض الناس للبرد والأنفلونزا والتى تتشابه أعراضها إلى حد كبير مع أعراض فيروس كورونا مما يزيد من حالة التخوف والقلق واشتباه البعض في انها قد تكون الاصابة بالفيروس.

وأوضح الناظر أن هذه ليست المرة الأولى التى يناشد فيها المواطنين للاهتمام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره كخطوة هامة للسيطرة على المرض وحماية المواطنين منه والحفاظ على حياتهم .

ونصح "الناظر" بارتداء ملابس ثقيلة خلال الفترة القادمة كما نصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية وكبار السن والاطفال عدم الخروج غدا في الأماكن المكشوفه والحدائق.

وأكد "الناظر " على المواطنين الذين يضطرون للعمل والخروج من المنزل بالاهتمام بالإجراءات الوقائية ضد العدوى والفيروسات وارتداء الكمامة وتجنب الاماكن المغلقة والاهتمام بالنظافة الشخصية .

ولفت الانتباه إلى أهمية ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من المنزل واثناء السير في الشارع والاماكن المفتوحة وهذا بهدف حمايتنا من الاتربة التي تضر الصدر والجيوب الانفية وايضا لحمايتنا من الهواء البارد الذي يتسبب في الاصابة بنزلات البرد .