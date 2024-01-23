ميرنا نور الدين تخطف الانظار باطلالة رياضية شاهد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين مرتدية ملابس رياضية، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنارئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلالالأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.