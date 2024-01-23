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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الاتصالات: نستهدف توفير فرص عمل مختلفة للشباب

قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات

قالت هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن الوزارة بدأت العمل على توفير المزيد من فرص عمل للشباب في القطاع، متابعة: توفير الفرص من أهم أهداف الوزارة الأساسية.

وأضافت “هدى بركة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن”، أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة: مبادرة أجيال مصر الرقمية تستهدف تنمية وتطوير الطلبة من المرحلة الابتدائية.

وأشارت إلى أن مبادرة رواد مصر الرقمية تستهدف زيادة عدد المهنيين بمنصات العمل الحر، متابعة: منصات العمل الحر توفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأكدت أن الوزارة تستهدف إتاحة التدريب والعمل لـ400 ألف شخص من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية.

الاتصالات المهارات التكنولوجية قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات

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