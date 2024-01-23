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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة في الطالبية.. تفاصيل تمزيــ.ق عاطل لزوجته الحامل وجنينها

صدى البلد

شهدت منطقة الطالبية في محافظة الجيزة جريمة مأساوية عندما أنهى عاطل حياة زوجته الحامل بعدما مزق بطنها بعدة طعنات ونقلها الجيران الى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة. 

 

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، أن المتهم مريض نفسي، وإثر خلافات دارت بينهما، قتـ.ل زوجته بتسديد طعنات لها، التي تبين انها كانت حاملا في شهرها السادس.

 

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة العثور علي جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين أنها جثة ربة منزل حامل بها آثار طعنات نافذة أودت بحياتها والجنين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويعاني من مرض نفسي.

 

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الطالبية زوجته الحامل وجنينها نيابة جنوب الجيزة أنهى حياة زوجته الحامل النجدة

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