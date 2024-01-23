سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

كشف محمد الغمري رئيس إحدى الشركات العاملة بمشروع إنتاج السيارات الكهربائية، تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية في مصر.

شاهد الفيديو:



وقال محمد الغمري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم :" تم الانتهاء من تصميمات السيارة الكهربائية وجاري تنفيذ خطوط الإنتاج حاليا ".

وأضاف محمد الغمري :" القيادة السياسية حريصة على استكمال مشروع انتاج السيارة الكهربائية"، مضيفا:" السيارة الخاصة بنا تستخدم داخل المدينة وسيكون سعرها مناسب للمواطن وومتوقع أن يكون سعرها بـ 200 الف جنيه ".

وتابع محمد الغمري:" نأمل في الاعتماد على الصناعة المحلية لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر".

واكمل محمد الغمري:" المكون المحلي في البداية يكون من 60 لـ 70 % وخلال عامين نصل لـ 90 % مكون محلي ".