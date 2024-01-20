تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

نشرت النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الصور من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "وصلتلها"، وظهرت فيها بنفس الفستان الذي غنت به الأغنية في حفل انتخاب ملك جمال لبنان.

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اختارت هيفاء وهبي فستانا يناسب رقصاتها الاستعراضية، من تصميم صادق ماجد، وجاء قصيرا مرصعا بالكامل بكريستالات سوارفسكي اللامعة ذات الحجم الكبير، وارتدت فوقه أكمام طويلة موصولة ببعضها عند العنق، وقبعة كبيرة موصل بها شراشيب Frangles.

فيما شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ليلة صلاح الشرنوبي الذي أقيم مساء أمس الأول، الخميس.

واختارت نانسي عجرم فستانا من تصميم ALESSANDRA RICH، بخامة جيرسيه لامعة ضيقة، ومزود بفيونكة من المخمل تحت الصدر، مع فتحة V طويلة عند الرقبة، ويصل سعره إلى 2009 يورو، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.