عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في 3 محافظات

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (35) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش – 16فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم "لـ 29 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,130 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (650) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") و ضبط (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) وتنفيذ عدد (780) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين( لـ 4 منهم معلومات جنائية).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية المحكوم عليهم المواد المخدرة والأسلحة بندقية خرطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

نتنياهو يعترف: الاحتلال يواجه أصعب أيام الحرب.. وبدء التحقيق في كارثة "المغازي"

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

لأول مرة| حلف الناتو: لا نري تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

تعرف على مزايا العمل بالمفاعل النووي في الضبعة

شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وهذا سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء

ركوب الخيل في مياه البحر يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

جريمة الجيزة .. كشف لغز سرقة دكتور داخل صيدلية في 6 أكتوبر

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ