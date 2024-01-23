سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (35) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش – 16فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم "لـ 29 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,130 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (650) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") و ضبط (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) وتنفيذ عدد (780) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين( لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.