حقيقة تأثير التغيرات المناخية على انخفاض عمر الإنسان| خبير يوضح

قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن المتوسط العالمي لعمر الإنسان زاد من 1960 حتى 2020 بحوالي 12 عاما، وذلك بفضل الرعاية الطبية والصحية على مستوى العالم.



وأضاف “عبد المسيح سمعان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن تغيرات درجات الحرارة والسيول والأمطار تسببت في انخفاض معدل المتوسط العمري بحوالي 6 أشهر، التغيرات الجوية أحدثت تقليلا في عمر الإنسان بشكل عام.



واسترسل: بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الآخرة تشير إلى حدوث ما يقرب من 12 ألف كارثة بفعل الظواهر المتطرفة، نتيجة التغيرات المناخية، حيث تسببت تلك الظواهر على وفاة ما يقرب من 2 مليون إنسان.



وأوضح أن مؤشر تغير المناخ أعدته منظمة البيئة والأغذية الألمانية، لتحديد مدى التزام الدول بقرارات حماية البيئة والمناخ، ومصر وصلت للمركز الـ22 في المؤشر.



