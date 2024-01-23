ضحوا بأرواحهم فداءً لكرامة وطنهم.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وجاء نص برقية التهنئة:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أبعث لفخامتكم أرق التهاني بعيد الشرطة يوم 25 يناير سنة 1952، ذلك اليوم المجيد في تاريخنا الوطنى، يوم أن جاد أبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية بأرواحهم فداء لكرامة وطنهم عندما رفضوا تسليم مقر شرطة الإسماعيلية للمحتلين المتفوقين وقتها فى العدد والعتاد، فاستشهد منهم من استشهد فمات كريماً وأصيب منهم من أصيب وعاش بطلا، فخلدهم التاريخ رمزاً للفداء والتضحية والبطولات، ولا تزال الشرطة المصرية على العهد بها ساهرة على أمن المصريين فى ربوع الوطن بقيادة فخامتكم.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (72) لعيد الشرطة.

وجاء نص البرقية:

السيد / محمود توفيق

وزير الداخلية

يسرنى أن أبعث لسيادتكم بأرق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى

72 لعيد الشرطة، يوم جاد أبطالها بأرواحهم فداءً للوطن ومقدراتهم فخلدهم التاريخ المصرى المعاصر، ليكون ذلك اليوم عيداً للشرطة المصرية يحتفى به المصريون مقدرين عطاء أبنائها وأعينهم فى سبيل أمن هذا الوطن.

لقد كانت وستظل الشرطة المصرية المفعمة بالوطنية قادرة على الذود عن الوطن وشعبه، وقد كشف العقد الماضى قدرة الشرطة المصرية على تنفيذ جميع المهام المنوطة بها حتى اجتث الإرهاب من ربوع الوطن.

وختاماً، أتمنى لكم التوفيق والسداد فى مهامكم الوطنية وكل عام وأنتم بكل الخير.