رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة لمناقشة الوضع الراهن بالمنطقة

استقبل النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب ألكسندر رضوان - عضو البوندستاج الألماني، والسفير فرانك هارتمان - سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ذلك بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .

تناول اللقاء النقاش حول الوضع السياسي الراهن بالمنطقة وملف حقوق الانسان وطرق التعامل مع هذا الملف طبقاً للمتغيرات السياسية في الفترة الأخيرة.

كما تناول اللقاء الحديث عن موقف ألمانيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي اكد فيها النائب طارق رضوان على ضرورة تعظيم الجهود في شأن ترسيخ حل الدولتين وكذلك حق الفلسطينيين في حياة آمنة.

وتناول اللقاء ايضاَ الحديث عن تعظيم الدبلوماسية البرلمانية ما بين الدولتين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية التي تساهم في تعظيم التبادل الثقافي والاقتصادي في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة.