تفحم شخص في حريق بشونة سيراميك بالشرقية

لقي شخص مصرعه حرقا وتفحم جثته إثر نشوب حريق بشونة سيراميك بقرية حفنه التابعة لمركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتم السيطرة على الحريق واخمادة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد نشوب حريق بعشة بشونة سيراميك بقرية حفنه دائرة مركز بلبيس واسفر عن تفحم جثة وتم السيطرة على الحريق واخمادة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشونة سيراميك بقرية حفنه التابعة لمركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.