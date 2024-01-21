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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالشرقية.. أسماء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسحجات بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الأوسطي إتجاه كارته إنشاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الزوامل وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل يفيد إستقبال كلا من "نبيل ا م" 69 سنة و"كريمة ذ ع" 58 سنة و"جودي ا ص" 10 سنوات و"شهاب ا ع" 54 سنة و"ايمان ع ح" 43 سنة و"نور ش ا" 64 سنة و"صباح ا م" 63 سنة و"محمود ا م" 65 سنة مقيمن كفر ابراش مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الأوسطي إتجاه كارته إنشاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الزوامل وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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