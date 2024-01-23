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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرقوه حي بالمولوتوف.. تفاصيل مقـ.تل شاب في مشاجرة بالجيزة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتسبب في وفاة صاحب سوبر ماركت حرقا خلال مشاجرة بإمبابة.

 

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن مشاجرة نشبت بين صاحب سوبر ماركت وعاطل وشقيق الثاني طرف أول، وطرف ثان عامل بسبب خلافات الجيرة، حيث قام الطرف الثاني بإلقاء زجاجة بها مادة تساعد على الاشتعال على الطرف الأول مما تسبب في وفاة صاحب السوبر ماركت من الطرف الأول حرقا.

 

وكانت البداية بتلقي اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة إمبابة يفيد بوصول شخص إلى مستشفى قصر العيني مصابا بحروق في ساقيه وتوفي أثناء محاولة إسعافه نتيجة للمضاعفات.

 

انتقل إلى مكان البلاغ المقدم محمد ربيع مفتش مباحث القسم وتبين أن مشاجرة نشبت بين مالك سوبر ماركت وأحد الجيران مما دفع المجني عليه للصعود إلى شقة الجاني.

 

وكشفت تحريات الرائد محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة أن الجاني سكب مادة الجاز على المجني علبه وأشعل فيه النار أمام باب شقته ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي هناك

حرقوه حي بالمولوتوف مشاجرة الجيزة مقـ تل شاب قسم شرطة إمبابة

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