سفير مصر ببيروت لـ بري: ما يحدث بالمنطقة يُحتّم الاسراع بانتخاب رئيس للبنان

التقي السفير المصري في لبنان علي موسي رئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري حيث تناولا الاحداث في المنطقة وتأثيرها على لبنان وبحثا كذلك الشغور الرئاسي وآلية عمل اللجنة الخماسية في المستقبل.

وقال السفير المصري من عين التينة أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على وحدة موقف اللجنة الخماسية وما يحدث في المنطقة من تحديات يُحتّم الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.

وأشار السفير المصري الي انه تم تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية الذي كان مقرراً له اليوم إلى الفترة المقبلة من أجل ترتيب مواعيد السفراء فقط.

وميدانيا؛ فقد ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلق طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

كما استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي تلة حمامص بقصف مدفعي.