عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد الأوروبي: مصر أثبتت أنها شريك يعتمد عليه بالمنطقة.. فيديو

مفوض الاتحاد الأوروبي
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي طور من نفسه خلال السنوات الأخيرة ليكون المستثمر الأول في مصر.

txt

افتقاد حس العدالة.. السودان ينتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤسسات الدولة

txt

وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحفي هامش اجتماع مجلس الشراكة المصري الأوروبي: "نحن نبدأ عصرا ذهبيا من العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن مصر أثبتت كونها شريك ثابت ويعتمد عليه بالفعل في المنطقة".

وأشار إلى أن العلاقات مع مصر تحتوي على الكثير من الفرص، إلا أن الأزمات في المنطقة كبيرة وحاسمة للغاية، موضحا: "نحن على اقتناع أن ازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شيء لأوروبا".

وأوضح أنه خلال تعاوننا في السنوات الأخيرة وضعنا أساس المرحلة الجديدة لشراكتنا وهي شراكة عميقة وشاملة، مضيفا: ناقشنا نجاح خطة الاقتصاد المتعلقة باستثمار 9 مليارات دولار في مصر بمجالي الغذاء والطاقة.

الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

منعهم تدريجيا من العمل الحر.. قرارات سعودية بشأن عمال توصيل الطلبات غير المواطنين

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر

هل طلب الميت للطعام في الحلم شيء سيئ .. الإفتاء ترد

استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

انهيار أرضي في الصين يتسبب في مصرع 31 شخصا

رماها من البلكونة.. وصلة تعذيب من أب لصغيرته حتى الموت بالمطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ