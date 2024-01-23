الاتحاد الأوروبي: مصر أثبتت أنها شريك يعتمد عليه بالمنطقة.. فيديو

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي طور من نفسه خلال السنوات الأخيرة ليكون المستثمر الأول في مصر.

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحفي هامش اجتماع مجلس الشراكة المصري الأوروبي: "نحن نبدأ عصرا ذهبيا من العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن مصر أثبتت كونها شريك ثابت ويعتمد عليه بالفعل في المنطقة".

وأشار إلى أن العلاقات مع مصر تحتوي على الكثير من الفرص، إلا أن الأزمات في المنطقة كبيرة وحاسمة للغاية، موضحا: "نحن على اقتناع أن ازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شيء لأوروبا".

وأوضح أنه خلال تعاوننا في السنوات الأخيرة وضعنا أساس المرحلة الجديدة لشراكتنا وهي شراكة عميقة وشاملة، مضيفا: ناقشنا نجاح خطة الاقتصاد المتعلقة باستثمار 9 مليارات دولار في مصر بمجالي الغذاء والطاقة.