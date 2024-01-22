وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

تجنب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مناقشة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، واختار أن يعرض عليهم مقاطع فيديو طموحة لمشاريع البنية التحتية المستقبلية.

وكان كاتس في بروكسل لإجراء مناقشات حول الشرق الأوسط، مع التركيز إلى حد كبير على عواقب هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الانتقامي الإسرائيلي في غزة.

وحرص وزراء الاتحاد الأوروبي على التأكيد على دعواتهم لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل كجزء من تسوية سلمية شاملة طويلة الأمد، لكن الحكومة الإسرائيلية تصدت لمثل هذه الدعوات.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ودبلوماسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي إن كاتس عرض للوزراء خلال الاجتماع مقاطع فيديو لشبكة سكك حديدية تربط الشرق الأوسط بالهند.

وأضاف بوريل: “لقد عرض علينا الوزير مقطعي فيديو لا علاقة لهما بالقضايا التي كنا نناقشها”، مضيفًا أنه يعتقد أنه كان بإمكان كاتس استغلال وقته بشكل أفضل مع زملائه في الاتحاد الأوروبي.