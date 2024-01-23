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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا عن الضربات الجوية لريف السويداء: لا مبرر لها

استهداف الريف الجنوبي
استهداف الريف الجنوبي في سوريا

أعربت سوريا، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد جراء استهداف سلاح الجو الأردني الريف الجنوبي لمحافظة السويداء والذي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها: “تعرب سوريا عن الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية كان آخرها استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين”.

وأضاف البيان: “تشدد سوريا على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية وتؤكد في الوقت نفسه أنها تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".

وأوضحت الخارجية: “إن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات”

ولفتت الخارجية إلى أن: “تنوه سوريا إلى الرسائل التي وجهها وزيرا الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية في الجمهورية العربية السورية لنظرائهم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود كما أبدوا استعداد سورية للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق رداً عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني”.

وتابعت: “تؤكد سوريا أنها مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت”.

الجمهورية العربية السورية استهداف الأراضي السورية سلاح الجو الأردني وزارة الخارجية والمغتربين وكالة الأنباء السورية

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