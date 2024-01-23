بعد زيارته بالمستشفى.. هل تعود ياسمين عبد العزيز إلى العوضي؟

بعد أن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجته السابقة بزيارته في المستشفى لتطمئن على حالته الصحية.

ربط رواد التواصل الاجتماعي بين زيارة ياسمين للعوضي وبين إمكانية عودتهما مرة أخرى، وتوقع رواد السوشيال ميديا أن يرجعا لبعضهما البعض بعد هذه الزيارة وبعد شفاءه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكانوا رواد السوشيال ميديا قد ربطوا الحالة الصحية التي تعرض لها أحمد العوضي بإنفصاله من الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لهما.

حيث كانت تحرص ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهم الشخصية بأبرز الصور التي كانت تكشف عن رومانسيتهما دوما.

وقد حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على زيارة احمد العوضي في المستشفى نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .