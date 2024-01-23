بسبب أعمال الصيانة.. قطع المياه عن قرية سنور بمركز بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية سنور لمدة 16 ساعة اعتباراً من الساعة 4 عصر غدٍ، الأربعاء، وحتى الساعة 8 صباح الخميس، بسبب أعمال صيانة بمحطة مياه سنور شرق النيل مركز بني سويف.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه سنور، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة، بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.