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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات الأزهر يكرمون المشاركين في برنامج تعزيز كوادر علماء إندونيسيا

قيادات الأزهر وكوادر
قيادات الأزهر وكوادر علماء إندونيسيا

كرمت قيادات الأزهر الشريف عددًا من المشاركين في برنامج تعزيز كوادر العلماء؛ وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: إن إندونيسيا لها مكانة خاصة في قلب الأزهر الشريف، وقد لمستُ حبهم ووفاءهم للأزهر الشريف بنفسي عندما زرتها؛ للمشاركة في الاحتفال بالعيد المئوي لجمعية نهضة العلماء.

وأوضح، أن التعاون مع مسجد الاستقلال بإندونيسيا في برنامج تعزيز كوادر العلماء يعبر عن متانة العلاقات العلمية، وحب الإفادة من علماء الأزهر، ناقلًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء البرنامج، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس جامعة الأزهر الذي احتصن البرنامج وأولاه رعايته واهتمامه، وللدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، صاحبة الفضل في انطلاق هذا البرنامج ومتابعته.

وأعرب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بنجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على تأسيس علماء نابهين، وفتح آفاق المعرفة لديهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين: إن نجاح هذا البرنامج جاء نتيجة رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس الجامعة، وأن الأزهر الشريف سيواصل دعمه للوافدين؛ لنشر الوسطية والاعتدال في شتى ربوع الأرض.

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الازهر الشريف العلماء قيادات الأزهر اندونيسيا

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