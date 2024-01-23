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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة الشناوي.. أسباب أخرى غير الرياضة تؤدي إلى إصابة خلع الكتف

الشناوي
الشناوي

أعلن نجم النادي الأهلي السابق ماهر همام ،عن إصابة الشناوي ، وكتب همام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “إصابة محمد الشناوي هي عبارة عن خلع في الكتف وسيحتاج للخضوع لعملية جراحية عاجلة"، وفى هذا الصدد نرصد كل المعلومات عن خلع الكتف وفقا لموقع Health digest.


خلع الكتف هو اضطراب شائع ينتج غالباً عن إصابات الحوادث، كالسقوط على الأرض، أو ممارسة الرياضات التي تحتوي على العنف أو التصادم، مثل: رياضة الملاكمة، وكرة القدم، والرجبي، ورفع الأثقال وكمال الأجسام، والتنس، والسباحة، والجمباز، وما إلى ذلك من الأمور، التي قد تصيب مفصل الكتف بشدة فيؤدي إلى خروج رأس عظام الكتف من التجويف الكتفي. فيسبب الألم الشديد للمريض لدرجة أنه لا يستطيع تحريك ذراعه.

اعراض إصابة خلع الكتف:

الألم الشديد في الكتف

عدم القدرة على تحريك المفصل والذراع.

تورم واحمرار في منطقة الخلع.

تشوه شكل الكتف حيث يظهر بشكل أخفض من الكتف الأخر ويمكن ملاحظة رأس مكان وموضع رأس عظم العضد المخلوع وغالباً يكون في الأمام.

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طرق الوقاية والعلاج:

عند حدوث الخلع للكتف، يجب على المريض ألاّ يسمح للآخرين بدفع الكتف المخلوع للعودة إلى مكانه. يجب عليه الحصول على الإسعافات الأولية أولاً، وذلك بوضع الكمادات الباردة والإسراع لرؤية الطبيب.

حيث سيتلقى المريض الرعاية الصحية الصحيحة من الأطباء المتخصصين، وذلك بسحب الكتف المخلوع وإعادته إلى مكانه، إلى جانب وضع الدعامة للذراع وتناول مسكنات الألم. كما سيوصي الطبيب أيضاً بالعلاج الطبيعي، لتقوية العضلات حول مفصل الكتف.

في حين أن أكثر الأمور التي قد تلحق بمشكلة خلع الكتف، هي تكرار حدوث الخلع نفسه. لأن القرص الموجود داخل الكتف قد تمزق.

مما قد يحصل لدى بعض الحالات من خلع سهل لمفصل الكتف حتى بمجرد إرتطام خفيف أو حركة بسيطة.

وعادة ما سيوصي به الطبيب في حالات الخلع المتكرر، هو إجراء عملية جراحية لإصلاح القرص الممزق وربطه بالعظم الأصلي. لمنع تكرار الخلع.

التقنيات الجراحية المستخدمة في الوقت الحاضر، هي تقنية “الجراحة بالمنظار” وذلك لعمق مكان المفصل داخل الكتف.

إلى جانب أن تقنية المنظار لها مزايا  منها ،أن حجم جرح الجراحة يكون أصغر، مما يقلل من إصابة الأنسجة العضلية بالضرر فبالتالي يتعافى المريض بشكل أسرع. وكذلك الدقة في إجراء الجراحة، بحيث يستطيع الجراح من رؤية الإصابة بعدسة المنظار بشكل أوضح مقارنة بالجراحات التقليدية السابقة.

وهذا ما يساعد على عودة الإستقرار لحركة مفصل الكتف، ويمنع حدوث التكرار للخلع، وبالتالي، يتمكن المريض من العودة إلى ممارسة الأنشطة اليومية أو الرياضية.

خلع الكتف أعراض الإصابة بخلع الكتف الكهف الشناوي محمد الشناوي

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