وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات الإدارة العامة للصيدلة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات الإدارة العامة للصيدلة خلال العام الماضى فيما يتعلق بتكثيف المرور الإشرافى على مخازن الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

و أوضحت الدكتورة إيمان عبدالله مدير الإدارة العامة للصيدلة أن عدد الجولات المرورية على المنشآت الصحية بلغت 4488 جولة تشمل 1668 مرورا مفاجئا على العهد بالمستشفيات الحكومية وعدد 3154 على المراكز الطبية والوحدات الصحية ونحو 277 تفتيشا مفاجئا على مكاتب الصحه و 138 على مراكز رعاية الطفل علاوة على 35 مرورا مفاجئ اعلى مخازن الأدوية الإقليمية و431 مرورا على مخازن الأدوية والمستلزمات الفرعية بالإدارات الصحية والمرور على عدد 79 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية.

كما تم عقد مسابقتين لاختيار مفتشى الصيدلة الحكومى والصيدلة الإكلينيكية والحاق عدد 35 مفتشاً صيدلياً إلى جانب اثنين من مفتشي الصيدلة الإكلينيكية.

و أضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة حرص إدارة التموين الدوائى علي توفير الأدويه الخاصه بنواقص المديرية علاوة على تدوير رواكد أدويه المحافظة بين المستشفيات داخليا لجميع الأوعيه ثم تدوير باقي الرواكد مع المحافظات الأخري.

وعملت الإدارة على توفير إحتياجات المحافظة من عقار بنج الأسنان ومن عقار الألبيومين .علاوة على استلام أدوية من محافظات (الشرقية , المنيا , سوهاج ) من عقار مونبيرافيرا لسد احتياجات المحافظة.

IMG-20240123-WA0047