رئيس جامعة حلوان: تنمية قدرات العاملين من أولوياتنا لتطوير التعليم

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.



وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة أن الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطلق هذه البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بصفة دورية حرصا علي تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة، كما يتم أيضا الإعلان عن العديد من البرامج التدريبية للطلاب لتطوير المهارات والتأهل لسوق العمل.

وقد شهدت القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، الذي نظمته قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار بمصر

ومن جانبه أشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلى دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا.

حيث صرح الدكتور قنديل خلال الكلمة الافتتاحية بالاحتفالية، أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي فى العام الماضى بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر وتوظيف المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية السياحة من الكليات المهمة جدا في مصر، التي خرجت قيادات فى مصر.

وحث على ضرورة تفعيل دور الأكاديميات السياحية، وأكد أن الجامعة سعت لوجود شركة السياحة لتدريب طلاب الكلية.

كما تسعى الجامعة الان لعمل شركة لإدارة الفنادق لاستغلال مباني المدن، وايضا تسعى جامعة حلوان لعمل شركة لإدارة المطابخ.

واشاد الدكتور السيد قنديل ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة .

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وأشاد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بموضوع الاحتفالية فهو موضوع مهم للاستفادة من أفكار البحث العلمي، مؤكدا ان هذا الاحتفال يعد بمثابة تكريمٌ للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتَّعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصرَ2030 .

مؤكدا ان هذه الإحتفالية تحقق أهدافاً مختلفة تهم الباحثين من جانب كما تهم السوق السياحي من جانب آخر، وتمنى الخروج بتوصيات مهمة.

وأوضحت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بمصر في كلمتها جهود الوزارة في مجال السياحة وخطوات الوزارة فى جذب السياح لمصر.

وبدورها أفادت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية أن الاحتفالية الثانية اليوم تأتي لتعبر عن أفكار وتوصيات الأبحاث المختلفة والرسائل العلمية حيز النظرية إلى الواقع الفعلى التطبيقي، مما ينعكس على حل مشكلات المجتمع والسوق السياحى أو صناعة السياحة والضيافة فى مصر.

وبذلك يصبح موضوع الحلقة النقاشية بالاحتفالية الثانية مجالاً خصباً لتحفيز جميع الباحثين على إختيار موضوعات مبتكرة للأبحاث والرسائل العلمية، رغبة في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات أو مشروعات صغيرة في المستقبل وذلك في ظل حماية الملكية الفكرية لهذه الموضوعات.

وقالت الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية ان اليوم جاء لتكريم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة

للنشر الدولى فى مجلات دولية مدرجة بقواعد بيانات مثل : Was أو Scopus

ولتشجيع مزيد من النشر الدولى بالكلية، وتوجيه الشكر والثناء إلى جميع الأطراف الداعمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، من خلال الأداءات والأنشطة العلمية التي تتم.

كما اوضحت الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، إن إحتفالية اليوم تهدف إلى التعرف على آلية تبنى وتحويل أفكار أو توصيات الرسائل العلمية والأبحاث المختلفة بالكلية إلى تطبيق فعلى على أرض الواقع لخدمة صناعة السياحة والضيافة بمصر وحل مشكلات المجتمع، بجانب ضمان حماية الحقوق والأفكار أو التوصيات الواردة والرسائل العلمية أو الأبحاث المختلفة أو المشروعات البحثية، وطرح لماهية المعوقات التى تواجه صناعة السياحة والضيافة بمصر، لإتاحة فرص تناولها فى موضوعات الرسائل والأبحاث العلمية بالكلية.

هذا وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض الفيلم الوثائقي لأنشطة قطاع الدراسات

العليا والبحوث بالكلية .