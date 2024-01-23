الكرملين: زيلينسكي يرغب أن يكون بوتين

قال المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يمكن أن يكون مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار بيسكوف إلى أنه "يريد حقا أن يكون مثل الرئيس بوتين، على سبيل المثال، حتى يدعمه كل الناس، لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة", بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين بدأوا يعتقدون أنه "ربما يرتكب نظام كييف شيئًا خاطئًا"، موضحا أنهم "الغرب" توقفوا عن إعطاء أموال لزيلينسكي من الخارج وهو في وضع صعب.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واقترابها من إكمال العام الثاني، حيث اندلعت في فبراير من عام 2022، وتسببت في مقتل وأصابة مئات الآلاف من الجانبين.

وتواجه أوكرانيا في الوقت الحالي أزمة بسبب تعثر الإفراج عن المساعدات المالية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب معارضة البعض.