عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: زيلينسكي يرغب أن يكون بوتين

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين

قال المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يمكن أن يكون مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار بيسكوف إلى أنه "يريد حقا أن يكون مثل الرئيس بوتين، على سبيل المثال، حتى يدعمه كل الناس، لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة", بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين بدأوا يعتقدون أنه "ربما يرتكب نظام كييف شيئًا خاطئًا"، موضحا أنهم "الغرب" توقفوا عن إعطاء أموال لزيلينسكي من الخارج وهو في وضع صعب.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واقترابها من إكمال العام الثاني، حيث اندلعت في فبراير من عام 2022، وتسببت في مقتل وأصابة مئات الآلاف من الجانبين.

وتواجه أوكرانيا في الوقت الحالي أزمة بسبب تعثر الإفراج عن المساعدات المالية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب معارضة البعض.

بوتين زيلينسكي الكرملين الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ