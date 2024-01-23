تفاصيل الاجتماع التحضيري الثاني لمنتدى تحديات صناعة الأثاث

عقد الدكتور حمدان متولي رئيس جامعة دمياط، الاجتماع التحضيري الثاني لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط المقرر انطلاقه بالجامعة في الخامس من مارس العام الحالي.

استهل اللقاء بتقديم التهنئة للدكتور محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية على عضويته بمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة , ثم تناول الاجتماع عمل محاكاة للمنتدى لاستعراض أهم المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى واستمع لآراء ومقترحات الحضور حول أهم تحديات الصناعة وسبل تطويرها وتعزيز تنافسيتها وتقديم خبرات علمية وعملية للصانع المحلي تسهم في تطويره لغزو السوق العالمي.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم مشروعات بحثية تخدم المحافظة من خلال بحث المشاكل الحقيقية للمجتمع وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات لدعم الصناعة ومواجهة التحديات التي تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي وفق توجيهات وزارة التعليم العالي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة.

يأتي ذلك ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.



جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة والدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة والدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتور غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتزر محمد شهاب أستاذ الإقتصاد ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد محمود الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة.

وكلاً من المهندس محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والدكتور محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة.



