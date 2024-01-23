تفاصيل مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان محافظة دمياط





تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للموقع اليوم.

حيث بدأت " المحافظ " الزيارة بتفقد مبنى الديوان للوقوف على آخر التطورات بالمشروع، كما اطلعت على النماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى ، ومناقشة سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية و بما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان.

كما عقدت " الدكتورة منال عوض " اجتماعًا بالموقع مع ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع لمناقشة خطة المرحلة المقبلة، و أيضًا مخطط فرش وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة ، حيث شددت على الدفع بعجلة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد..

ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء و تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل ..