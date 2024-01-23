رئيس جامعة دمياط: ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي

أكد رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم مشروعات بحثية تخدم المحافظة من خلال بحث المشاكل الحقيقية للمجتمع وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات لدعم الصناعة ومواجهة التحديات التي تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، وفق توجيهات وزارة التعليم العالي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة.



جاء ذلك خلال رئاسة المتولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري الثاني لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والمقرر انطلاقه بالجامعة في الخامس من مارس العام الحالي.



واستعرض المتولي أهم المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى واستمع لآراء ومقترحات الحضور حول أهم تحديات الصناعة وسبل تطويرها وتعزيز تنافسيتها وتقديم خبرات علمية وعملية للصانع المحلي تسهم في تطويره لغزو السوق العالمي.



يأتي الاجتماع ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط ، تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.

