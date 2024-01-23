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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس السيادي السوداني يبعث برسالة إلى "الدبيبة"

البرهان
البرهان

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء بأن رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، تلقى اليوم الثلاثاء رسالة من رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد يوم من رسالة مشابهة من الأخير إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

واستقبل الدبيبة في طرابلس اليوم الثلاثاء سفير السودان لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد، الذي أشاد خلال اللقاء بجميع التسهيلات للاجئين بقبولهم في المدارس والجامعات الليبية، واستكمال إجراءاتهم القانونية من قبل مصلحة الجوازات، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية في السودان، والتأكيد على دور ليبيا الرسمي والشعبي من أجل تهدئة الأوضاع في السودان، إلى جانب تأكيد الدبيبة على دعم الليبيين لأشقائهم السودانيين في ليبيا وإصداره تعليمات لجميع المؤسسات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لجميع اللاجئين.

المجلس السيادي السوداني الدبيبة عبد الفتاح البرهان المجلس السيادي الانتقالي السوداني المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي سفير السودان لدى ليبيا

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