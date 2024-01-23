نحو ثورة فى الفكر الدينى .. قضايا هامة للتطورات الاجتماعية والثقافية|عرض كتاب

يعتبر كتاب "نحو ثورة في الفكر الديني" للدكتور محمد النويهي، والذي قدمه الدكتور أحمد محمد سالم وصادر عن قصور الثقافة من الكتب ذات الأهمية البارزة في مجال الفكر الديني المعاصر.

يواجه الكتاب قضايا مهمة وتحديات تتعلق بالدين والتطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة.

يقدم الدكتور محمد النويهي رؤية متجددة وثاقبة لفهم الدين وتطبيقاته في العصر الحديث.

تتناول صفحات الكتاب مختلف القضايا الدينية المعاصرة مثل تفسير النصوص الدينية، وعلاقة الدين بالعلوم والتكنولوجيا، والتحولات الاجتماعية والسياسية، وقضايا التعددية الدينية.

يتميز الكتاب بالأسلوب العلمي والمنهجي الذي يقدمه الكاتب في تحليل ومناقشة هذه القضايا، ويقدم رؤية جديدة لتفسير الدين وممارسته في العالم الحديث.

إن "نحو ثورة في الفكر الديني" يعتبر مرجعًا هامًا للدارسين والباحثين في مجال الدراسات الدينية والفكر الإسلامي المعاصر، ويوفر رؤية متجددة ومفيدة لكل من يهتم بتطور الفكر الديني وتحدياته في العصر الحديث.