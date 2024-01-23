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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها إثر إصطدام سيارة بها بطريق مصر الإسماعيلية بمدخل الشروق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الشروق تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الامنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الشروق بإستقبال سيدة  45 سنة متوفاه مقيمه الشروق  وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر إصطدام سيارة بها بطريق مصر الإسماعيلية بمدخل الشروق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الشروق تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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