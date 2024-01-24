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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ضحكت وعيطت.. ليلى علوي تفجّر مفاجأة عن دورها في فيلم مقسوم

ليلى علوي
ليلى علوي

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بدورها في فيلم مقسوم، قائلة: "كنت سعيدة منذ تصوير الفيلم، والمخرجة كوثر يونس لديها طاقة هائلة وطموح ضخم أحياناً أكثر من اللازم، والكاتب والمنتج هيثم دبور نجح بشكل كبير في كتابة الشخصية وأحداث الفيلم لدرجة تصديق كل المشاهد.

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 وأضافت ليلى علوي، خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، والذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أنه نادرًا لما بنبسط وأنا بتفرج على شغل ليا وأنا انبسطت، فيلم جميل ضحكت وعيطت وحلمت وغنيت ورقصت.


وعن أوجه التشابه بين الصديقات في الواقع والفيلم، ردّت ليلى علوي، “عندي أصدقاء كتير، والأصدقاء في حياتي هم عائلتي وأقدر الصداقة”، متابعة: قدمت وشعرت في الفيلم بما وصفته بطاقة غريبة ومختلفة.

ليلى علوي الفنانة ليلى علوى الإعلامية لميس الحديدي أحداث الفيلم المخرجة كوثر يونس لميس الحديدي

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