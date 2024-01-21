بطولة ليلى علوي.. فيلم مقسوم يجمع بين شخصيات مختلفة ويحقق نجاحا كبيرا

فيلم مقسوم بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، من إخراج كوثر يونس و تأليف هيثم دبور، ، إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

حاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل إيجابية ومشاهدات تجاوزت 5 مليون مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة ليلي علوي أبدت إعجابها خلال العرض الخاص بدور الشخصية التي قامت بيها وكشفت أيضاً عن سر نجاح الفيلم واختلافه وواقعية الشخصيات المشاركه في العمل.

كما أعربت الممثلة سماء ابراهيم عن سعادتها بالعمل مع الفنانين الكبار ليلي علوي وشيرين رضا.

بالإضافة إلى تصريح الممثله الشابة سارة عبدالرحمن عن دورها في الفيلم التي قامت فيه بدور منتجه مع عمرو وهبة وبيحاولوا يجمعوا فيه الثلاث فنانين لغناء الأغنية مرة ثانية في الفيلم الذي يقومون بإنتاجه في العمل الفني و عبرت عن امتنانها بالخبرات الواقعية التي اكتسبتها من الفنانين الكبار.