قاعة مميزة للطفل وجناح لفلسطين.. الثقافة تكشف تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

قالت رضوي هاشم، المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة، إنه سيتم افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض الكتاب خلال ساعات، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تحرص لتقديم معرض يليق باسم مصر للمصريين والقراء والمثقفين.

وأضافت رضوي هاشم، المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه حرص القائمون على المعرض أن يكون نسخة مميزة، من خلال قاعة مميزة للطفل على مساحة ضخمة بها كثير من الفعاليات والأنشطة من خلال إشتراك الشباب وصغار الناشرين فى جناح مخصص لشركات النشر الناشئة، دعما للصناعة الثقافية فى مصر، وجناح مخصص لفلسطين.

وتابعت رضوي هاشم، المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة، أن هذا العام سيكون هناك أكثر من 1200 ناشر مشتركين فى المعرض، وأكثر من 70 دولة، لافتا إلى أن إختيار النرويج من أجل أن تكون ضيف شرف فى المعرض كان فى إطار حرص الوزارة ومصر للتخاطب مع دول شمال إفريقيا.