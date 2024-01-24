مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر

شهد طريق قرية الأحراز _ شبين القناطر حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بسبب السرعة أسفر عن مصر ربة منزل وإصابة شخصين آخرين وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين .

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل على طريق الاحراز – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين .

وانتقلت على الفور قوة امنية لمكان الحادث وتبين اصطدام توك توك يستقلة 3 اشخاص مع تروسيكل نتيجة السرعة ما اسفر عن مصرع واصابة مستقلى التوك توك وهم " ر ع ع " 32 سنه ربة منزل متوفاة متأثرة باصابتها واصابة كلا من " ت م ع " 37 سنة و" ا م س " 20 سنه سائق التوك توك .

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين .