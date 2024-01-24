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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار وتراجع اليورو والاسترليني في بداية التعاملات

صدى البلد

  استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بينما تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الاسترليني، في بداية تعاملات، اليوم، الأربعاء، في البنوك العاملة بمصر.
ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر".. استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين (9 - 16) قرشا في الشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.35 جنيه للشراء و33.50 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.45 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.49 جنيه للشراء و33.64 جنيه للبيع.
كما شهد الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين (8-17) قرشا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 38.98 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.11 جنيه للشراء و39.31 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني في البنك المركزي 39.16 جنيه للشراء و39.34 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.32 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.
 

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