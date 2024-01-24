عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط‏ 52377 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

صدى البلد

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملاتالمرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيثأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (52377) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

 (864) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (62) دراجة نارية مخالفة.

 (9963) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (4) مخالفات شروط التراخيص.

 (15) مخالفة موقف عشوائى.

 (1518) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة 3 عناصر إجرامية بالدقهلية

بقيمة 5,5 مليون جنيه|ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية

ضبط مزارع بعد ق.تله عاملا بسلاح نارى لخلافات بينهما في قنا

رائحة كريهة داخل الشقة.. كشف ملابسات العثور على جثة عامل بالقليوبية

الصلح خير .. الأمن ينهي خصومات ثأرية بين 12 عائلة بأسيوط

سنة ورا سنة.. أغنية جديدة احتفالا بعيد الشرطة الـ 72| شاهد

ترشيحاتنا

طبيب عظام: إصابة الشناوي عبارة عن كسر وخلع في مفصل الكتف

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

سويلم: نسعى دائمًا للاستفادة من أحدث الوسائل لرفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه

مجلس الصحفيين يهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة 25 يناير والشرطة

الصحفيين: عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينجو من الموت بأعجوبة في حادث غريب.. تفاصيل كاملة

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ