منظر خلاب وسط الجبال.. جورجينا تتألق بالبالطو الفرو في أحدث ظهور

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، ظهرت فيها باطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير لها.



وتألقت جورجينا حيث ارتدت توب أبيض اللون، وبنطال جينز باللون ،الابيض ونسقت معه بالطو فرو طويل للغاية ممزوج باللون الأبيض والأسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض، ليكشف عن تفاصيل أناقتها وأنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على رفع خصلات شعرها لأعلى، وهو ما زاد من جمالها وملامحها، واختارت وضع بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والناعمة.