هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بفستان أسود أنيق في حفل joy awards

شاركت الفنانة هنا الزاهد فى حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

ونشرت هنا الزاهد ، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وأطلت هنا الزاهد مرتدية فستانا باللون الاسود بتصميم مميز من ناحية الصدر ،وفيونكة فى الوسط أبرزت رشاقتها وأنوثتها ،واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد في المكياج، على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار ترك شعرها الأشقر الطويل بطريقة انسيابية وناعمة منسدلا على كتفيها،تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتزينت هنا بعض الإكسسوارات الالماسية مرتدية كولية وقرطين واسورة باللون الفضي ليكشف عن تفاصيل إطلالتها وجمالها.

إليكم الصور:

هنا الزاهد