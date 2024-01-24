الدوما الروسي يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية كانت تقل أسرى عمدا |تفاصيل جديدة

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، كييف باسقاط الطائرة التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين في بيلجورود، اليوم الأربعاء.

وبدوره، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، إن أوكرانيا أسقطت أوكرانيا الطائرة IL-76 بثلاثة صواريخ باتريوت الأمريكية أو إيريس تي الألمانية.

وأضاف كارتابولوف أن القيادة الأوكرانية على علم تام بالتبادل الوشيك وكانت تعرف جيدا كيف سيتم تسليم أسرى الحرب.

وأكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما إن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا سيتوقف مؤقتًا؛ بعدما أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا طائرة تحمل أسرى حرب من أجل إلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

وأضاف أن التحقيقات ستكشف عما إذا كانت الصواريخ باتريوت أو IRIS-Ts.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية روسية تحمل 65 أسير حرب أوكرانيين وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت صباح الأربعاء في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ولم يكن من الواضح على الفور ما سبب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا. كما لم يكن معروفا ما إذا كان أي شخص قد نجا.

وقالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب الحادث، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي"، فإن الطائرة التي تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية من طراز إليوشن 76؛ ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين لتبادلهم في مقايضة.

وأظهر الفيديو المنشور على تطبيق تليجرام للمراسل من قبل Baza، وهي قناة مرتبطة بالخدمات الأمنية الروسية، طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض وتنفجر في كرة نارية واسعة. وIl-76 هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والبضائع والمعدات العسكرية والأسلحة جوا. ولديها طاقم عادي مكون من خمسة أشخاص، ويمكنها حمل ما يصل إلى 90 راكبا.

وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف إن "حادثا" غير محدد وقع في منطقة كوروشانسكي في المنطقة، شمال شرق مدينة بيلغجرود، وأنه سيفحص الموقع.

وقال إن المحققين وعمال الطوارئ كانوا بالفعل في مكان الحادث. وقال الكرملين ردا على سؤال أحد المراسلين إنه ينظر في الوضع.

وتعرضت منطقة بيلغورود، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، لهجوم متكرر من أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ضربة صاروخية في ديسمبر أسفرت عن مقتل 25 شخصا.