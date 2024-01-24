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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: الكرة الإفريقية تتطور بشكل كبير وصلاح مش ميسي

صدى البلد

قال أحمد رضوان لاعب الأهلي السابق، إن الكرة الإفريقية تتطور بشكل كبير، خاصة وأن المنتخبات تظهر بشكل مميز خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على عكس المنتخبات العربية.

وأضاف رضوان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فيتوريا مدرب مميز، لكنه يحتاج لمزيد من الوقت، خاصة وأنه يتولى تدريب منتخب لأول مرة في مسيرته كمدير فني.

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أنه من غير الطبيعي عدم وجود مدير فني لاتحاد الكرة، خاصة هو من يخطط ويضع بنود وخطوط عريضة لمستقبل الكرة المصرية، مشددًا أن فيتوريا يعاني من التذبذب في القرارات.

واختتم تصريحاته، بأن توظيف محمد صلاح في الملعب مع منتخب مصر، ليس منطقيًا، خاصة وأنه لاعب كبير يمتلك حلول فردية على أعلى مستوى، مضيفًا «صلاح مش ميسي وماينفعش ينزل لتحت يستلم الكرة، ولو دي رؤية فيتوريا تبقى عينه مش حلوة».

إعلامي هاني حتحوت الكرة الإفريقية أمم إفريقيا 2023 بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بطولة كأس أمم أفريقيا كأس أمم إفريقيا 2023

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