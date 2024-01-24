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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أزرق.. هيفاء تتألق في أحدث ظهور لها بأسبوع الموضة بباريس

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة هيفاء وهبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

 

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال حضورها إحدى عروض أسبوع الموضة بباريس.

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستان شفاف باللون الأزرق مع معطف فرو من تصميم YANINA Couture.

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج جذاب مرتكزا على الألوان الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها واختارت احمر للشفاه باللون الوردي زاد من جمالها وأنوثتها.
وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها،تناسب مع إطلالتها.

 

وإليكم الصور:

 

 

 

هيفاء وهبي هيفاء فستان فستان شفاف بدون بطانة فستان ازرق

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