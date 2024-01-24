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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالقاهرة .. 27 يناير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية  للعام الدراسي الحالي 2023/2024. 

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن يكون  موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية  للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ، هو يوم السبت 27 يناير 2024 .

حيث من المقرر أن يبدأ من يوم 27 يناير 2024 ، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية  للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس  الابتدائي ، والأول والثاني الإعدادي

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي

وتعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي ، بالألوان ليتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو التالي:

  • اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة "من 85 إلى 100".
  • اللون الأخضر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول :  يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة “من 65 لأقل من 85”.
  • اللون الأصفر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول : يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم “من 5 لأقل من 65”.
  • اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الإعدادي

تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 في شكل درجات وليس ألوان أو تقديرات مثلما يعتقد البعض

حيث يتعرف الطالب من خلال قوائم نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 على درجاته في كل مادة من المواد الأساسية و المواد غير الأساسية ، بالإضافة إلى المجموع الكلي ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا.  

حيث تظهر في قوائم نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024  :

  • اسم الطالب
  • رقم الجلوس
  • درجات الطالب في  :  “اللغة العربية - اللغة الإنجليزية  الدراسات الاجتماعية - الرياضيات - العلوم - التربية الدينية - التربية الفنية - الحاسب الآلي - التربية الرياضية - المشروعات البحثية - النشاط”، بالإضافة إلى المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.
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